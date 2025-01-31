В Брянске прошел строевой смотр добровольческого отряда «БАРС-Брянск»

В Брянске прошел смотр вооружений и военной техники отряда «БАРС-Брянск». Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, присутствовавший на мероприятии, заявил о готовности к выполнению боевых задач 1,5 тысячи бойцов отряда.





«Передали доукомплектованной нами бригаде «БАРС-Брянск» автомобильную технику, включая «Уралы» и «Тигры», РЭБы, дизель-генераторы и многое другое. Бригада полностью готова к выполнению боевых задач», — сообщил он.





Слуцкий подчеркнул, что за прошедшие пять месяцев при помощи партии удалось обеспечить бойцов необходимой боевой техникой и экипировкой, чтобы сегодня бригада была готова к «выполнению тех важных операций, которые приблизят нашу Победу в последней схватке с фашизмом».





Лидер ЛДПР пожелал всем бойцам и офицерам бригады «БАРС-Брянск» вернуться домой живыми и невредимыми, а 2025 год он назвал важнейшим для спецоперации.





Отряд «БАРС-Брянск» помогает военным в рамках режима контртеррористической операции: уничтожает беспилотники ВСУ, охраняет гражданскую инфраструктуру и поддерживает общественный порядок в приграничных районах региона.





Возглавляет бригаду бывший вице-мэр областного центра Сергей Антошин, а штабом руководит замглавы брянской городской администрации Николай Глубокий. Аналогичные подразделения созданы и в других регионах: Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым.