Новости
Новости 18+
St
В Филадельфии разбился самолет санавиации, погибли шесть человек, среди них ребенок
18+
После крушения воздушного судна начался пожар undefined
Новости

В Филадельфии разбился самолет санавиации, погибли шесть человек, среди них ребенок

После крушения воздушного судна начался пожар

Самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии в США. На борту находились шесть человек: два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребенок и сопровождавшая его мать. Семья была из Мексики, несовершеннолетний проходил лечение в Соединенных Штатах.


Самолет должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки. По данным Fox News, причиной крушения мог стать взрыв баллонов с кислородом.


Уточняется, что крушение произошло вскоре после того, как Learjet 55 вылетел из аэропорта Northeast Philadelphia Airport. После падения борта начался пожар. Очевидцы сообщили, что загорелись несколько домов и автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.


Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, подчеркнув, «что еще больше невинных душ погибло». 


Поздно вечером 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США. 


Среди пассажиров были и россияне, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Трамп после случившегося выступил с заявлением и сказал, что в авиакатастрофе никто не выжил. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Пилот-трансгендер Джо Эллис опровергла, что управляла разбившимся в США вертолетом

Жертвами авиакатастрофы стали свыше 60 человек 31 января 2025
Dailystorm - Пилот-трансгендер Джо Эллис опровергла, что управляла разбившимся в США вертолетом
#авиакатастрофа #сша #жертвы #филадельфия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...