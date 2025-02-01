В Филадельфии разбился самолет санавиации, погибли шесть человек, среди них ребенок

Самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии в США. На борту находились шесть человек: два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребенок и сопровождавшая его мать. Семья была из Мексики, несовершеннолетний проходил лечение в Соединенных Штатах.





Самолет должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки. По данным Fox News, причиной крушения мог стать взрыв баллонов с кислородом.





Уточняется, что крушение произошло вскоре после того, как Learjet 55 вылетел из аэропорта Northeast Philadelphia Airport. После падения борта начался пожар. Очевидцы сообщили, что загорелись несколько домов и автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.





Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, подчеркнув, «что еще больше невинных душ погибло».





Поздно вечером 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США.





Среди пассажиров были и россияне, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Трамп после случившегося выступил с заявлением и сказал, что в авиакатастрофе никто не выжил.