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«Китайский Новый год в Москве»: яркие традиции Востока на Никольской улице
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В самом сердце столицы развернулось красочное шоу, доступное каждому undefined
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«Китайский Новый год в Москве»: яркие традиции Востока на Никольской улице

В самом сердце столицы развернулось красочное шоу, доступное каждому

Китайский Новый год — один из самых масштабных праздников в мире. Он широко отмечается не только в КНР, но и за ее пределами, включая Россию, где этот праздник становится все более популярным. Москвичи и гости столицы могут окунуться в атмосферу этого удивительного торжества на фестивале «Китайский Новый год в Москве». Это отличная возможность не только весело провести время, но и прикоснуться к богатому культурному наследию.

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Одна из главных площадок праздника расположилась на Никольской улице. Локация работает с 28 января по 9 февраля, превращая одну из старейших московских улиц в настоящий уголок Китая. Здесь каждый найдет что-то для себя. Гости могут наблюдать за захватывающим танцем дракона, участвовать в мастер-классах, пробовать блюда китайской кухни или выбирать восточные сувениры, которые, согласно поверьям, приносят удачу.


Никольская улица преобразилась: она украшена в традиционном китайском стиле. Яркие фонарики, мерцающие огни и изображения драконов превращают ее в настоящую сказку. Каждый уголок здесь дышит теплом, радостью и единством.


Китайский Новый год — самый главный и продолжительный праздник в странах Восточной Азии. По восточному летоисчислению в Поднебесной сейчас идет 4722-й год, символом которого считается Зеленая Деревянная Змея. Этот знак года ассоциируется с мудростью, гибкостью и процветанием.


Чтобы подробнее узнать о празднике, загляните на официальный сайт проекта или посмотрите видеоролик с самыми яркими моментами фестиваля.

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