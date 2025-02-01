«Китайский Новый год в Москве»: яркие традиции Востока на Никольской улице

Одна из главных площадок праздника расположилась на Никольской улице. Локация работает с 28 января по 9 февраля, превращая одну из старейших московских улиц в настоящий уголок Китая. Здесь каждый найдет что-то для себя. Гости могут наблюдать за захватывающим танцем дракона, участвовать в мастер-классах, пробовать блюда китайской кухни или выбирать восточные сувениры, которые, согласно поверьям, приносят удачу.





Никольская улица преобразилась: она украшена в традиционном китайском стиле. Яркие фонарики, мерцающие огни и изображения драконов превращают ее в настоящую сказку. Каждый уголок здесь дышит теплом, радостью и единством.





Китайский Новый год — самый главный и продолжительный праздник в странах Восточной Азии. По восточному летоисчислению в Поднебесной сейчас идет 4722-й год, символом которого считается Зеленая Деревянная Змея. Этот знак года ассоциируется с мудростью, гибкостью и процветанием.





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