Впервые в России девушку оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду чайлдфри

Полиция оштрафовала на 50 тысяч рублей 29-летнюю жительницу Севастополя за пропаганду отказа о деторождении (чайлдфри). Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу. Это первый публично известный случай наказания с момента принятия соответствующего закона.





В пресс-службе ведомства указали, что «суд назначил поклоннице чайлдфри штраф 50 тысяч рублей за пропаганду привлекательности отказа от деторождения». Там подчеркнули, что «женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».





После вступления в силу изменений в законодательстве владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными.





23 ноября 2024 года Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Согласно документу, штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.