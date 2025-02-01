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В Таиланде в упавшем в овраг автобусе были два россиянина, они не пострадали
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В генконсульстве уточнили, что всего в момент аварии в салоне находились девять пассажиров undefined
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В Таиланде в упавшем в овраг автобусе были два россиянина, они не пострадали

В генконсульстве уточнили, что всего в момент аварии в салоне находились девять пассажиров

В Таиланде в упавшем в овраг автобусе находились двое россиян, но они не пострадали. Об этом Daily Storm сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Пхукете.


«Авария действительно произошла. Там было всего девять человек. Из них двое — россияне. Россияне не пострадали. Они были осмотрены в госпитале, травм обнаружено не было. В генконсульство они за дальнейшей помощью не обращались», — заявила представитель дипмиссии. 

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Ранее сообщалось, что водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал с трассы недалеко от отеля. Местные СМИ сообщали о госпитализации девяти человек.


Авария произошла на перевале Карон — Патонг на острове Пхукет. На месте работают экстренные службы.

#дтп #россияне #таиланд
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