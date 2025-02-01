В Таиланде в упавшем в овраг автобусе были два россиянина, они не пострадали

В Таиланде в упавшем в овраг автобусе находились двое россиян, но они не пострадали. Об этом Daily Storm сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Пхукете.
«Авария действительно произошла. Там было всего девять человек. Из них двое — россияне. Россияне не пострадали. Они были осмотрены в госпитале, травм обнаружено не было. В генконсульство они за дальнейшей помощью не обращались», — заявила представитель дипмиссии.
Ранее сообщалось, что водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал с трассы недалеко от отеля. Местные СМИ сообщали о госпитализации девяти человек.
Авария произошла на перевале Карон — Патонг на острове Пхукет. На месте работают экстренные службы.