Fox News: Трамп намерен «надавить» на Киев и Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной Кит Келлог заявил, что у американской администрации есть «надежный план» для прекращения боевых действий и запуска переговоров. Об этом сообщает Fox News.





По словам Келлога, Вашингтон рассматривает возможность давления не только на Москву, но и на Киев. При этом в основе стратегии — выдвижение позитивных предложений, которые могли бы заинтересовать обе стороны.





«Он [Трамп] знает, где надавить, а где сдержаться. Но что еще важнее, он создаст рычаги влияния как для украинцев, так и для россиян», — подчеркнул спецпредставитель.





Келлог уверен, что достижение перемирия возможно уже «в течение месяцев, а не лет». По его мнению, это отвечает интересам не только России и Украины, но и всего мирового сообщества.





Отвечая на вопрос о новых санкциях против России, Келлог отметил, что окончательное решение останется за Трампом.





Республиканец дал своему спецпредставителю 100 дней на выполнение миссии по завершению конфликта. Как отмечает The Wall Street Journal, эксперты скептически оценивают шансы на успех столь амбициозного плана, однако сам Трамп уверен в его реализуемости. Он заявлял, что «серьезные обсуждения» с Москвой уже ведутся, хотя не привел деталей.





В Кремле пока не подтвердили получения каких-либо конкретных предложений от команды американского лидера.