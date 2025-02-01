В УМВД по Курской области рассказали, как будут бороться с мародерами

В Курской области прошло заседание Координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденных покинуть приграничные районы региона. Правоохранители отметили, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности.





«Созданы совместные патрули военной полиции и МВД. Будут работать в Глушковском, Кореневском и Большесолдатском районах», — рассказал представитель Управления МВД по Курской области.





В январе 2025 года Курский гарнизонный военный суд огласил приговор Станиславу Лопатину, обвиняемому в мародерстве во время военного положения.





Это первое известное решение, принятое с начала СВО в отношении российского военнослужащего по статье «Мародерство».