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Для курян продлят кредитные каникулы до окончания режима КТО
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Некоторые банки не будут начислять проценты undefined
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Для курян продлят кредитные каникулы до окончания режима КТО

Некоторые банки не будут начислять проценты

Кредитные каникулы для жителей Курской области продлят вплоть до окончания режима контртеррористической операции (КТО). Об этом рассказал врио заместителя председателя правительства Курской области Левон Осипов. 


По словам чиновника, некоторые банки не будут начислять проценты в период кредитных каникул.


Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в свою очередь заявил, что вопрос об ипотеке под 0% и без первого взноса для жителей региона должны принимать на федеральном уровне. 


«Будем прорабатывать этот вопрос с коллегами из Москвы», — сказал врио губернатора. 


По его словам, количество выданных и оформленных сертификатов на жилье для пострадавших от рук ВСУ курян уже превышает число заготовленных многоквартирных домов, а «это проблема».

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#курская область #курск #кредитные каникулы
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