Новости
Новости 18+
St
«Дегенеративная европейская тварь»: Медведев высказался о чешском сенаторе, пожелавшей Ленинграду пережить блокаду еще раз
18+
Таких слов забывать нельзя, уверен политик undefined
Новости

«Дегенеративная европейская тварь»: Медведев высказался о чешском сенаторе, пожелавшей Ленинграду пережить блокаду еще раз

Таких слов забывать нельзя, уверен политик

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал определение чешскому сенатору Мирославе Немцовой. Она пожелала Ленинграду еще раз пережить блокаду.


«Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан», — написал политик. 


Он отметил, что это никак не укладывается в голове, и задался вопросом «что там с ними произошло». 


«Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников. <> Ведь это уже даже не привычная нам русофобия», — заявил Медведев. 


Следственный комитет России уже дает оценку идее Немцовой. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дрозденко подчеркнул, что Немцова, предложив повторить блокаду Ленинграда, признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом. 


Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Согласно данным городской комиссии, свыше 630 тысяч человек за это время погибли от голода, около 17 тысяч жителей были убиты при артобстрелах и бомбардировках.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#чехия #дмитрий медведев #блокадный ленинград
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...