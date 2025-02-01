Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал определение чешскому сенатору Мирославе Немцовой. Она пожелала Ленинграду еще раз пережить блокаду.





«Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан», — написал политик.





Он отметил, что это никак не укладывается в голове, и задался вопросом «что там с ними произошло».





«Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников. <…> Ведь это уже даже не привычная нам русофобия», — заявил Медведев.





Следственный комитет России уже дает оценку идее Немцовой. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дрозденко подчеркнул, что Немцова, предложив повторить блокаду Ленинграда, признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом.





Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Согласно данным городской комиссии, свыше 630 тысяч человек за это время погибли от голода, около 17 тысяч жителей были убиты при артобстрелах и бомбардировках.