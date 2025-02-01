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В России университеты увеличат квоты для участников СВО и их детей до 30%
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Сейчас вузы должны выделять для них не менее 10% бюджетных мест undefined
Новости

В России университеты увеличат квоты для участников СВО и их детей до 30%

Сейчас вузы должны выделять для них не менее 10% бюджетных мест

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские университеты планируют расширить квоты для участников специальной военной операции (СВО) и их детей, чтобы обеспечить им дополнительные возможности для обучения. Об этом пишет РИА Новости.


На данный момент вузы обязаны выделять этой категории абитуриентов не менее 10% бюджетных мест. Однако многие учебные заведения готовы поднять планку до 20–30%, рассказал министр.


Как пояснил Фальков, решение об увеличении квот принимается на уровне отдельных вузов с учетом региональных потребностей. При этом конкретные учебные заведения самостоятельно определяют размер квоты. Однако министр не уточнил, какие именно университеты перейдут на повышенные показатели.


По данным Минобрнауки, сегодня в российских вузах уже обучается более 31 тысячи участников СВО и их детей. В 2024 году благодаря действующей 10-процентной квоте высшие учебные заведения приняли более 14,9 тысячи таких студентов — это на 6,3 тысячи больше, чем годом ранее.

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#минобрнауки #фальков #специальная квота #дети участников сво #участники сво
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