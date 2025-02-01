Суд арестовал всех троих фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями в «Роснано»

Мещанский районный суд Москвы арестовал фигурантов по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в «Роснано». Об этом сообщили в пресс-службе суда.





Управляющего директора по финансам Артура Галстяна отправили в СИЗО на месяц и 28 суток, чтобы обвиняемый не скрылся и не пытался повлиять на следствие. Бывшего заместителя председателя правления — и полнительного директора «Роснано» Бориса Подольского также арестовали на месяц и 28 суток. Защита просила избрать мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста, но ходатайство отклонили.





Директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Марину Касенкову также арестовали на месяц и 28 суток.





В отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Генпрокуратура обещала провести проверку. Об этом просили депутаты Госдумы.





Ранее в МВД России заявили, что задержанные, «используя искаженные данные отчетности, предоставили единственному акционеру общества в лице РФ недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении «Роснано».





По данным правоохранителей, «это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование». В итоге из бюджета государственной корпорации было выделено в 2022-2024 годах более 43 миллиарда рублей, уточнили в МВД.