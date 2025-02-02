Минобороны: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, сообщили в Минобороны России.





Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракеты ВСУ из Сумской области, уточнили в военном ведомстве.





Достоверной информации о числе пострадавших пока нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Глава региона отметил, что в интернате могли находиться люди.





В атакованном здании содержались пожилые и больные мирные жители, сообщает «Российская газета» со ссылкой на курского активиста Владимира Синельникова. По его словам, под завалами здания оказались около 100 человек. Официально эта информация не подтверждена.