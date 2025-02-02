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Минобороны: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже
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Информации о пострадавших пока нет, заявил врио губернатора Хинштейн undefined
Новости

Минобороны: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Информации о пострадавших пока нет, заявил врио губернатора Хинштейн

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, сообщили в Минобороны России.


Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракеты ВСУ из Сумской области, уточнили в военном ведомстве.


Достоверной информации о числе пострадавших пока нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Глава региона отметил, что в интернате могли находиться люди.


В атакованном здании содержались пожилые и больные мирные жители, сообщает «Российская газета» со ссылкой на курского активиста Владимира Синельникова. По его словам, под завалами здания оказались около 100 человек. Официально эта информация не подтверждена.

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#минобороны #всу #курск #суджа
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