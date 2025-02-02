Младенец умер в красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей

Трехмесячный ребенок погиб в семье из Красноярского края, где осенью 2024 года от отравления дихлофосом скончались четверо детей, сообщили в прокуратуре региона.





По данным ведомства, тело мальчика обнаружила в кровати его мать. Предварительно, следов насильственной смерти нет. Отмечается, что ранее у младенца заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях он не состоял.





Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В Следственном комитете по региону сообщили, что, по предварительным данным, мальчик мог захлебнуться рвотными массами.





В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от шести до 13 лет. Причиной смерти стало отравление дихлофосом, которым глава семьи обрабатывал дом. Беременная мать и отец выжили. В ноябре у семьи родился ребенок.