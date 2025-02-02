«Китайский Новый год в Москве»: погружение в философию востока на Кузнецком мосту

Фестиваль проходит с 28 января по 9 февраля и является частью проекта «Зима в Москве». Здесь можно погрузиться в древнюю философию Востока, попробовать утку по-пекински, обняться с пандой и поиграть на старинных инструментах. И даже научиться основам каллиграфии!





Отдельная радость — огромная инсталляция в виде новогоднего поезда, большой коробки с игрушками и снеговиков. Над головами прохожих качаются красные фонарики, а магазинчики превратились в пагоды.





Гости фестиваля восхищаются красивыми украшениями, делают много фотографий. Гости столицы рассказывают, что снова вернулись в атмосферу новогодних праздников.





Узнать интересные подробности о фестивале «Китайский Новый год в Москве» можно на официальном сайте проекта.