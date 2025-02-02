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«Китайский Новый год в Москве»: погружение в философию востока на Кузнецком мосту
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Гости фестиваля обнимаются с пандой и пробуют утку по-пекински undefined
Новости

«Китайский Новый год в Москве»: погружение в философию востока на Кузнецком мосту

Гости фестиваля обнимаются с пандой и пробуют утку по-пекински

Москву захлестнула новая волна праздников! В столице проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве», который призван познакомить гостей с культурой Поднебесья и укрепить дипломатические связи между нашими странами. Одной из площадок стал знаменитый Кузнецкий Мост.

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Фестиваль проходит с 28 января по 9 февраля и является частью проекта «Зима в Москве». Здесь можно погрузиться в древнюю философию Востока, попробовать утку по-пекински, обняться с пандой и поиграть на старинных инструментах. И даже научиться основам каллиграфии!


Отдельная радость — огромная инсталляция в виде новогоднего поезда, большой коробки с игрушками и снеговиков. Над головами прохожих качаются красные фонарики, а магазинчики превратились в пагоды.


Гости фестиваля восхищаются красивыми украшениями, делают много фотографий. Гости столицы рассказывают, что снова вернулись в атмосферу новогодних праздников.


Узнать интересные подробности о фестивале «Китайский Новый год в Москве» можно на официальном сайте проекта.

#китай #новый год #фестиваль
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