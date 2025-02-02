Новости
Новости 18+
St
СК завел уголовное дело против командира ВСУ Карпуши из-за удара по интернату в Судже
18+
Полковника подозревают в совершении теракта undefined
Новости

СК завел уголовное дело против командира ВСУ Карпуши из-за удара по интернату в Судже

Полковника подозревают в совершении теракта

Уголовное дело заведено против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Ростислава Карпуши после ракетного удара по интернату в Судже Курской области, сообщил Следственный комитет (СК).


В ведомстве уточнили, что Карпушу подозревают в совершении террористического акта. По версии следствия, полковник незаконно приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже.


В здании находились мирные жители, добавили в СК. В результате ракетного удара есть погибшие и раненные. Точное число пострадавших ведомство не называет.


Ранее об ударе по интернату с Судже сообщили в Минобороны. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #уголовное дело #ск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...