СК завел уголовное дело против командира ВСУ Карпуши из-за удара по интернату в Судже

Уголовное дело заведено против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Ростислава Карпуши после ракетного удара по интернату в Судже Курской области, сообщил Следственный комитет (СК).





В ведомстве уточнили, что Карпушу подозревают в совершении террористического акта. По версии следствия, полковник незаконно приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже.





В здании находились мирные жители, добавили в СК. В результате ракетного удара есть погибшие и раненные. Точное число пострадавших ведомство не называет.





Ранее об ударе по интернату с Судже сообщили в Минобороны. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.