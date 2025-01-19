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В СК России возбудили уголовное дело по факту убийства солдатами ВСУ мирных жителей Курской области
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В январе 2025-го боевики расправились не менее чем с семью гражданами, утверждают следователи undefined
Новости

В СК России возбудили уголовное дело по факту убийства солдатами ВСУ мирных жителей Курской области

В январе 2025-го боевики расправились не менее чем с семью гражданами, утверждают следователи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. 


Там уточнили, что дело в отношении участников вооруженных украинских формирований возбуждено на основании пункта «б» части 3 статьи 205 УК РФ. 


Установлено, что в январе 2025 года боевики ВСУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное, совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома. 


В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в ведомстве. 

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