В СК России возбудили уголовное дело по факту убийства солдатами ВСУ мирных жителей Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.





Там уточнили, что дело в отношении участников вооруженных украинских формирований возбуждено на основании пункта «б» части 3 статьи 205 УК РФ.





Установлено, что в январе 2025 года боевики ВСУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное, совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.





В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в ведомстве.