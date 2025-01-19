Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без Дании

Власти Гренландии заявили о планах продлить соглашение об обороне с США напрямую, без участия Дании. Об этом сообщил депутат от партии правительственной коалиции «Сиумут» («Вперед») Куно Фенкер.





Парламентарий указал на то, что Гренландия фактически является страной НАТО, хотя и через Данию, а США имеют военное присутствие на острове. Фенкер допустил, что Гренландия может заключить двусторонне соглашение и с Данией, и даже с Евросоюзом.





В 1951 году Дания и США подписали соглашение о будущей обороне Гренландии. Документ до сих пор остается в силе и на протяжении почти 50 лет санкционирует американскую оборонную деятельность в Гренландии.