Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без Дании

Власти Гренландии заявили о планах продлить соглашение об обороне с США напрямую, без участия Дании. Об этом сообщил депутат от партии правительственной коалиции «Сиумут» («Вперед») Куно Фенкер.
Парламентарий указал на то, что Гренландия фактически является страной НАТО, хотя и через Данию, а США имеют военное присутствие на острове. Фенкер допустил, что Гренландия может заключить двусторонне соглашение и с Данией, и даже с Евросоюзом.
В 1951 году Дания и США подписали соглашение о будущей обороне Гренландии. Документ до сих пор остается в силе и на протяжении почти 50 лет санкционирует американскую оборонную деятельность в Гренландии.
В начале января 2025 года Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии в пользу США, так как это необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов. Сын американского лидера Дональд Трамп — младший 7 января прибыл на личном самолете в Нуук — столицу Гренландии.
Глава гренландского кабмина Муте Эгеде в интервью каналу Fox News сказал, что Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов, но открыта для сотрудничества.
В прошлогоднем официальном заявлении Трамп также предложил Канаде стать 51-м штатом Америки. Он пообещал канадцам в случае присоединения на 60% меньше налогов, а канадскому бизнесу «немедленное удвоение в размерах». Тем не менее Трамп пригрозил Канаде и Мексике введением пошлин на их товары в 25%. Он хочет подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации.
В ответ в Канаде составили список товаров производства США (на 150 миллиардов канадских долларов), которые будут облагаться встречными пошлинами.