Израиль объявил о прекращении огня в Газе

15 января ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. О достижении соглашения в соцсети Truth Social известил избранный президент США Дональд Трамп.





«У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Их скоро освободят. Спасибо!» — написал он.





Телеканал CNN рассказал, что соглашение включает начальный шестинедельный этап, который предусматривает постепенный вывод сил ЦАХАЛ из центральной части Газы и возвращение перемещенных палестинцев на север.





ХАМАС освободит 33 израильских заложника из 94, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и раненых. Одновременно с этим Израиль выпустит из тюрем 30 задержанных за терроризм членов ХАМАС за каждого похищенного и 50 человек — за каждую женщину-военного.





Каждую неделю ХАМАС будет освобождать по три заложника: сперва отпустят живых, потом передадут тела погибших, отмечает издание.





Несмотря на вывод войск из анклава, бойцы ЦАХАЛ останутся вдоль Филадельфийского коридора на границе между Газой и Египтом. Кроме того, Иерусалим сохранит буферную зону внутри Газы вдоль границы с Израилем. Израильтяне обязуются предоставить 600 грузовиков с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа, информировал CNN.