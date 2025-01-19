Израиль объявил о прекращении огня в Газе

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. До этого был получен список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.
В канцелярии указали, что режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа начнется в 11:15 (12:15 мск).
15 января ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. О достижении соглашения в соцсети Truth Social известил избранный президент США Дональд Трамп.
«У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Их скоро освободят. Спасибо!» — написал он.
Телеканал CNN рассказал, что соглашение включает начальный шестинедельный этап, который предусматривает постепенный вывод сил ЦАХАЛ из центральной части Газы и возвращение перемещенных палестинцев на север.
ХАМАС освободит 33 израильских заложника из 94, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и раненых. Одновременно с этим Израиль выпустит из тюрем 30 задержанных за терроризм членов ХАМАС за каждого похищенного и 50 человек — за каждую женщину-военного.
Каждую неделю ХАМАС будет освобождать по три заложника: сперва отпустят живых, потом передадут тела погибших, отмечает издание.
Несмотря на вывод войск из анклава, бойцы ЦАХАЛ останутся вдоль Филадельфийского коридора на границе между Газой и Египтом. Кроме того, Иерусалим сохранит буферную зону внутри Газы вдоль границы с Израилем. Израильтяне обязуются предоставить 600 грузовиков с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа, информировал CNN.