Медведев: Байден из-за Украины развязал войну коллективного Запада против России

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден из-за Украины, по сути, развязал войну коллективного Запада против России, едва не перешедшую в ядерный конфликт.





В своем Telegram-канале Медведев предложил проследить в последний день работы Байдена на президентском посту, «как опытный и неглупый в целом политик <...> постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика».





«Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — подчеркнул Медведев.





Он рассказал, что общался с Байденом, когда у того «еще не было деменции», и обратил внимание на «нездоровый интерес к Украине» с его стороны.





Постепенно, продолжил замглавы Совбеза, поручение превратилось в идефикс. По мнению Медведева, «в этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации».





«В последнее время он явно не понимал до конца происходящего. Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы», — добавил Медведев.





На 20 января в США запланирована инаугурация избранного президента Дональда Трампа. В этот же день в 12:00 по местному времени истекают полномочия действующего главы Белого дома Джо Байдена.