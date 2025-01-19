«Путешествие в Рождество»: зимние забавы в Братееве

Одна из локаций находилась в Братееве. Здесь можно было кататься на коньках, смотреть яркие шоу, общаться с Дедом Морозом и посещать мастер-классы.





Особой популярностью пользовались кулинарные уроки. Здесь детей и взрослых учили готовить, а еще рассказывали интересные факты о блюдах и кухнях мира. К примеру, теперь посетители «Путешествия в Рождество» умеют готовить плюшки с сахаром и салат «Столичный». Можно было научиться делать и такие сытные блюда, как курица с картофелем, и потом радовать близких кулинарными шедеврами.





На фестивале «Путешествие в Рождество» также проводили всевозможные мастер-классы. Участвовать в них можно было с семьей или с друзьями, а самые удачливые получали ценные призы.





Также на фестивале проводили увлекательные новогодние квесты. В них можно было поучаствовать всей семьей, а еще получить приятные памятные призы. Как отмечали новогодние праздники в Братееве, смотрите в видеоролике или читайте на официальном сайте проекта.