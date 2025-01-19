Новости
Новости 18+
St
В США запретили TikTok
18+
Трамп заявил, что окончательное решение по блокировке соцсети останется за ним undefined
Новости

В США запретили TikTok

Трамп заявил, что окончательное решение по блокировке соцсети останется за ним

Верховный суд США единогласно поддержал закон о запрете TikTok в стране. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о судьбе социальной сети остается за ним.


The Associated Press пишет, что Верховный суд поддержал федеральный закон, согласно которому TikTok будет запрещен в США, если китайская материнская компания не продаст сервис новому владельцу в Штатах.


Инстанция пришла к выводу, что риск для национальной безопасности, создаваемый связями приложения с Китаем, преодолевает опасения по поводу ограничения свободы слова 170 миллионов американских пользователей.


Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что решение Верховного суда «было ожидаемым и его должны уважать все». При этом финальное решение о дальнейшем судьбе соцсети за ним и он намерен закрыть вопрос «в недалеком будущем» после изучения ситуации.


Эксперты AP отмечают, что продажа TikTok третьей стороне в США не кажется вероятной. По их информации, уже скачанное приложение не исчезнет с телефонов, но после вступления закона в силу 19 января новые пользователи не смогут его загрузить. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#верховный суд #tiktok #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...