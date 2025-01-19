В США запретили TikTok

Верховный суд США единогласно поддержал закон о запрете TikTok в стране. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о судьбе социальной сети остается за ним.





The Associated Press пишет, что Верховный суд поддержал федеральный закон, согласно которому TikTok будет запрещен в США, если китайская материнская компания не продаст сервис новому владельцу в Штатах.





Инстанция пришла к выводу, что риск для национальной безопасности, создаваемый связями приложения с Китаем, преодолевает опасения по поводу ограничения свободы слова 170 миллионов американских пользователей.





Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что решение Верховного суда «было ожидаемым и его должны уважать все». При этом финальное решение о дальнейшем судьбе соцсети за ним и он намерен закрыть вопрос «в недалеком будущем» после изучения ситуации.





Эксперты AP отмечают, что продажа TikTok третьей стороне в США не кажется вероятной. По их информации, уже скачанное приложение не исчезнет с телефонов, но после вступления закона в силу 19 января новые пользователи не смогут его загрузить.