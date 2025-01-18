Неизвестный с ножом напал на прохожих в Тель-Авиве

Неизвестный напал на прохожих с ножом на улице Левонтин в Тель-Авиве в Израиле, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.





В результате 20-летний мужчина получил серьезные ножевые ранения верхней части тела. Отмечается, что его госпитализировали. Издание The Times of Israel со ссылкой на врачей уточняет, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.





Происшествие расследуется как предполагаемый террористический акт, пишет новостной портал Ynet со ссылкой на полицию. Уточняется, что пытавшийся нанести людям ножевые ранения мужчина был застрелен вооруженным прохожим.





По данным новостного портала, подозреваемым является Салах Яхья, 19-летний палестинец, который незаконно прибыл в Израиль.