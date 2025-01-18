Женщина погибла в Петербурге после падения машины в канал

Одна из двух женщин, которые находились в упавшем в Санкт-Петербурге в Обводной канал автомобиле, погибла, сообщили в МЧС России.





Другую женщину спасателям удалось вытащить на берег, ее госпитализировали. Автомобиль из воды достали с помощью автокрана и спецсредств, пояснили в МЧС.





ДТП произошло днем 18 января, уточнила местная полиция. У дома 72 по набережной Обводного канала 37-летний водитель Skoda совершил столкновение с Mercedes, в котором и находились женщины. В результате второй автомобиль перелетел через бордюр, снес ограждение на набережной и упал в канал.





В ночь на 18 января в Санкт-Петербурге также произошла авария с падением машины в воду. Водитель внедорожника ехал на большой скорости. Заметившие его сотрудники ГАИ начали преследование. Тот не справился с управлением, в результате автомобиль пробил ограждение и слетел в Фонтанку. Во внедорожнике находились три человека, их вытащили и госпитализировали.