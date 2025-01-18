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Врио губернатора Хинштейн заявил, что он не доверяет всем курским чиновникам
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Вынуждено покинувшие свои дома жители Курской области вновь вышли на митинг undefined
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Врио губернатора Хинштейн заявил, что он не доверяет всем курским чиновникам

Вынуждено покинувшие свои дома жители Курской области вновь вышли на митинг

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил собравшимся в центре Курска жителям приграничных регионов, что он не доверяет всем местным чиновникам и представителям власти. Кадры с митинга опубликовало местное издание «Секунда».


По словам Хинштейна, многие из чиновников должны ответить за то, что происходит в регионе, в том числе за коррупционные схемы.


Одна из жительниц заявила, что переселенцы «остались бомжами». Врио губернатора с этим не согласился и пообещал, что все люди получат сертификаты и жилье.


Кроме того, вышедшие на площадь люди попросили провести встречу, на которой бы был представитель от каждой семьи переселенцев. Хинштейн сообщил, что на следующей неделе пройдет встреча с рабочей группой из числа жителей Суджанского района, а также планируются встречи и с жителями других районов. 


По словам врио губернатора, провести более масштабное мероприятия нельзя, так как в регионе введены режимы ЧС и КТО, которые ограничивают сбор более 50 человек в одном месте. Несмотря на то что на площади собралось больше людей, Хинштейн заявил, что он не позволит применять к ним каких-либо мер.


Жители приграничных регионов Курской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за вторжения Вооруженных сил Украины, уже выходили на митинг в ноябре. Тогда основной темой также была выдача жилищных сертификатов. 

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#митинг #курск #александр хинштейн
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