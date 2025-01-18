Врио губернатора Хинштейн заявил, что он не доверяет всем курским чиновникам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил собравшимся в центре Курска жителям приграничных регионов, что он не доверяет всем местным чиновникам и представителям власти. Кадры с митинга опубликовало местное издание «Секунда».





По словам Хинштейна, многие из чиновников должны ответить за то, что происходит в регионе, в том числе за коррупционные схемы.





Одна из жительниц заявила, что переселенцы «остались бомжами». Врио губернатора с этим не согласился и пообещал, что все люди получат сертификаты и жилье.





Кроме того, вышедшие на площадь люди попросили провести встречу, на которой бы был представитель от каждой семьи переселенцев. Хинштейн сообщил, что на следующей неделе пройдет встреча с рабочей группой из числа жителей Суджанского района, а также планируются встречи и с жителями других районов.





По словам врио губернатора, провести более масштабное мероприятия нельзя, так как в регионе введены режимы ЧС и КТО, которые ограничивают сбор более 50 человек в одном месте. Несмотря на то что на площади собралось больше людей, Хинштейн заявил, что он не позволит применять к ним каких-либо мер.





Жители приграничных регионов Курской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за вторжения Вооруженных сил Украины, уже выходили на митинг в ноябре. Тогда основной темой также была выдача жилищных сертификатов.