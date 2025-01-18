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В Иране застрелили двух судей Верховного суда
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Они занимались делами, связанными со шпионажем и терроризмом undefined
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В Иране застрелили двух судей Верховного суда

Они занимались делами, связанными со шпионажем и терроризмом

В Верховном суде Ирана произошла стрельба, в результате которой погибли двое судей, Мохаммад Мокисех и Али Разини, сообщает IRNA.


Убитые судьи специализировались на преступлениях, которые направлены против национальной безопасности, связаны со шпионажем и терроризмом.


Человек, совершивший убийство, покончил с собой. По предварительным данным, у него не было каких-либо дел в Верховном суде, он не был посетителем учреждения. Отмечается, что личность преступника не установлена.


Издание уточняет, что один из судей, Али Разини, в 1998 году пережил покушение. На тот момент он был главным судьей Тегерана. В его автомобиль заложили бомбу.

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#иран #стрельба #верховный суд
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