В Иране застрелили двух судей Верховного суда

В Верховном суде Ирана произошла стрельба, в результате которой погибли двое судей, Мохаммад Мокисех и Али Разини, сообщает IRNA.





Убитые судьи специализировались на преступлениях, которые направлены против национальной безопасности, связаны со шпионажем и терроризмом.





Человек, совершивший убийство, покончил с собой. По предварительным данным, у него не было каких-либо дел в Верховном суде, он не был посетителем учреждения. Отмечается, что личность преступника не установлена.





Издание уточняет, что один из судей, Али Разини, в 1998 году пережил покушение. На тот момент он был главным судьей Тегерана. В его автомобиль заложили бомбу.