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Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна
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Против артиста возбуждено дело о неисполнении обязанностей иноагента undefined
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Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна

Против артиста возбуждено дело о неисполнении обязанностей иноагента

Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом), сообщили в прокуратуре Москвы. 


Певцу запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.


Отмечается, что московская прокуратура контролирует расследование в отношении музыканта.


Против Моргенштерна в сентябре 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. По ней грозит до двух лет лишения свободы.


Минюст России внес Моргенштерна в реестр иностранных агентов 6 мая 2022 года. По версии ведомства, артист размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения у общества на ведение политики в России».

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#прокуратура #моргенштерн #арест имущества
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