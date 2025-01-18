Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна

Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом), сообщили в прокуратуре Москвы.





Певцу запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.





Отмечается, что московская прокуратура контролирует расследование в отношении музыканта.





Против Моргенштерна в сентябре 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. По ней грозит до двух лет лишения свободы.





Минюст России внес Моргенштерна в реестр иностранных агентов 6 мая 2022 года. По версии ведомства, артист размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения у общества на ведение политики в России».