Новости
Новости 18+
St
Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм
18+
В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что решение принято исходя из принципов гуманизма undefined
Новости

Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что решение принято исходя из принципов гуманизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба белорусского лидера.


В сообщении отмечается, что данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни.


Все осужденные написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Уточняется, что помилованы три женщины и 20 мужчин, в том числе 13 человек старше 50 лет, у 14 хронические заболевания, у 12 есть дети. 


Как отметили в пресс-службе, министерство внутренних дел «обеспечит контроль за их правопослушным поведением».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#помилование #экстремизм #александр лукашенко
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...