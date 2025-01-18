Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба белорусского лидера.





В сообщении отмечается, что данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни.





Все осужденные написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Уточняется, что помилованы три женщины и 20 мужчин, в том числе 13 человек старше 50 лет, у 14 хронические заболевания, у 12 есть дети.





Как отметили в пресс-службе, министерство внутренних дел «обеспечит контроль за их правопослушным поведением».