«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу в постановке Евгения Плющенко

Помните знаменитую песню «Бригантина поднимает паруса»? Этот детский восторг и эту радость? Наверное, именно такие ощущения охватывают вас в парке «Бригантина», который стал одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Праздник продолжался с 14 декабря по 12 января и был частью проекта «Зима в Москве».
Первая остановка — новогодняя почта. Улыбчивая женщина-продавец показывает открытки, многие из которых сделаны в советском стиле. С одной из карточек смотрит Чебурашка. С другой — мультяшный кот. А в соседнем шале, похоже, колдуют над чем-то вкусным.
Гости фестиваля могли поучаствовать в квесте. Его участники отвечали на вопросы, а победители получали различные подарки.
На ледовом поле можно было арендовать экипировку и покататься, а также увидеть красочные шоу в постановке Евгения Плющенко. Кто замерз, согревался горячим чаем с ватрушками. А самым маленьким показывали театральные постановки.
Чем еще порадовали гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», можно узнать на официальном сайте.