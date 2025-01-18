«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу в постановке Евгения Плющенко

Первая остановка — новогодняя почта. Улыбчивая женщина-продавец показывает открытки, многие из которых сделаны в советском стиле. С одной из карточек смотрит Чебурашка. С другой — мультяшный кот. А в соседнем шале, похоже, колдуют над чем-то вкусным.





Гости фестиваля могли поучаствовать в квесте. Его участники отвечали на вопросы, а победители получали различные подарки.





На ледовом поле можно было арендовать экипировку и покататься, а также увидеть красочные шоу в постановке Евгения Плющенко. Кто замерз, согревался горячим чаем с ватрушками. А самым маленьким показывали театральные постановки.





Чем еще порадовали гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», можно узнать на официальном сайте.