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На Камчатке более 30 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом
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Следователи завели уголовное дело о халатности undefined
Новости

На Камчатке более 30 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом

Следователи завели уголовное дело о халатности

Острыми формами вирусного гепатита В и С заразились 36 пациентов онкологического диспансера в Камчатском крае, сообщил руководитель краевого минздрава Александр Гашков.


У каждого пациента были взяты анализы, уточнил Гашков. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию.


По словам главы местного минздрава, в онкодиспансере прошли проверки краевого Роспотребнадзора, привлечены эксперты федерального уровня, в том числе независимые, которые выясняют механизм инфицирования.


Сформированы списки всех пациентов, которые посещали определенное направление лечения в онкодиспансере в течение 2023-2024 годов, добавил Гашков. У каждого из них также взяты анализы.


Гашков подтвердил, что решением Петропавловск-Камчатского городского суда работа кабинета компьютерной томографии (КТ) онкодиспансера остановлена.


В следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили, что следователи завели уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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#уголовное дело #камчатский край #гепатит
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