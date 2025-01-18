На Камчатке более 30 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом

Острыми формами вирусного гепатита В и С заразились 36 пациентов онкологического диспансера в Камчатском крае, сообщил руководитель краевого минздрава Александр Гашков.





У каждого пациента были взяты анализы, уточнил Гашков. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию.





По словам главы местного минздрава, в онкодиспансере прошли проверки краевого Роспотребнадзора, привлечены эксперты федерального уровня, в том числе независимые, которые выясняют механизм инфицирования.





Сформированы списки всех пациентов, которые посещали определенное направление лечения в онкодиспансере в течение 2023-2024 годов, добавил Гашков. У каждого из них также взяты анализы.





Гашков подтвердил, что решением Петропавловск-Камчатского городского суда работа кабинета компьютерной томографии (КТ) онкодиспансера остановлена.





В следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили, что следователи завели уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.