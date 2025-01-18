В Тульской области произошел пожар на одном из предприятий после атаки дронов

В результате атаки украинских беспилотников по территории Тульской области произошел пожар на одном из предприятий, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.





Губернатор уточнил, что загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, добавил Миляев.





Ближе к шести утра открытое возгорание было ликвидировано. Глава региона уточнил, что пожарные продолжают проливку емкости.





Минобороны сообщило, что за ночь над территорией Тульской области средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников. Атаке также подверглись Брянская, Курская, Калужская, Белгородская и Воронежская области. Всего было уничтожено 46 дронов.