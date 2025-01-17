Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек

Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, в рамках уголовного дела о выводе из России 250 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.





Все денежные средства Чекалиной арестованы на период предварительного следствия и судебного разбирательства, следует из заявления суда.





Суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест 4 октября 2024 года. 25 ноября суд продлил срок ареста. Валерия и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по статье о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов при продаже фитнес-марафонов.





По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.





В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.