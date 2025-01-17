Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.





Из договора следует, что, если одна из сторон подвергнется агрессии, вторая не будет оказывать никакой помощи агрессору. Также страны подтвердили приверженность развитию военно-технического сотрудничества. Подчеркивается, что Россия и Иран рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности.





Согласно подписанному документу, Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.





Кроме того, Россия и Иран договорились взаимодействовать по контролю над вооружениями, разоружением и обеспечением международной безопасности. Также страны будут взаимодействовать в проведении совместных военных учений.





Всего в документе 47 статей, касающихся разных направлений взаимодействия двух стран. Договор фиксирует правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу и охватывает все сферы, в том числе оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, промышленность и другие.





Отмечается, что договор между Москвой и Тегераном заключается сроком на 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.





Ранее Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.