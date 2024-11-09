Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ появился на официальном портале правовых актов.





Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в договоре.





Согласно документу, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.





Также стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.





Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. Президент России Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября.





Документ был принят Госдумой 24 октября. 6 ноября его одобрил Совет Федерации.