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Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
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Документ предусматривает незамедлительное оказание помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению undefined
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Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Документ предусматривает незамедлительное оказание помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ появился на официальном портале правовых актов. 


Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в договоре. 


Согласно документу, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.


Также стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.


Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. Президент России Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября.


Документ был принят Госдумой 24 октября. 6 ноября его одобрил Совет Федерации. 

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