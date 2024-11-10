Собянин: Сбито 17 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Беспилотники были ликвидированы в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, уточнил Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков пострадавших и повреждений нет.





В Росавиации заявили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу для обеспечения безопасности полетов.





Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника. БПЛА были сбиты над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.