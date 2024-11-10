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Собянин: Сбито 17 беспилотников, летевших на Москву
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Два столичных аэропорта временно закрыты undefined
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Собянин: Сбито 17 беспилотников, летевших на Москву

Два столичных аэропорта временно закрыты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


Беспилотники были ликвидированы в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, уточнил Собянин. По предварительным данным, на месте падения обломков пострадавших и повреждений нет.


В Росавиации заявили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу для обеспечения безопасности полетов.


Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника. БПЛА были сбиты над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

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#москва #сергей собянин #бпла
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