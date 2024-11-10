Новости
Новости 18+
St
В Подмосковье сбили 32 украинских беспилотника
18+
Это крупнейшая атака БПЛА в регионе за все время undefined
Новости

В Подмосковье сбили 32 украинских беспилотника

Это крупнейшая атака БПЛА в регионе за все время

В городских округах Раменский, Домодедово и Коломна Московской области силы противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.


Очевидцы опубликовали кадры, предположительно, пролета одного из дронов. Жители Раменского сообщают о пожаре на месте падения обломков. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее в состоянии средней тяжести госпитализировали, сейчас она в реанимации. Женщина получила ожоги лица, шеи и рук.


Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно не принимают и не отправляют авиарейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Сегодняшняя атака беспилотников в Подмосковье — крупнейшая за все время. До этого самый большой налет произошел в ночь на 10 сентября, тогда сбили 20 БПЛА. В Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждены два многоэтажных дома.

Жители Раменского пожаловались на неработающие сирены во время атаки украинских беспилотников

Жильцов пяти пострадавших домов эвакуировали, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев 10 сентября 2024
Dailystorm - Жители Раменского пожаловались на неработающие сирены во время атаки украинских беспилотников
#украина #беспилотник #сергей собянин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...