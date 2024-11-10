В Подмосковье сбили 32 украинских беспилотника

В городских округах Раменский, Домодедово и Коломна Московской области силы противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.





Очевидцы опубликовали кадры, предположительно, пролета одного из дронов. Жители Раменского сообщают о пожаре на месте падения обломков. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее в состоянии средней тяжести госпитализировали, сейчас она в реанимации. Женщина получила ожоги лица, шеи и рук.





Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно не принимают и не отправляют авиарейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.