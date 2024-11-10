Франция намерена поставить Украине ракеты SCALP для ударов за линией фронта

Париж намерен поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP для ударов за пределами линии фронта, сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.





Министр подчеркнул, что распоряжение о передаче новой партии из около 10 ракет SCALP он подписал несколько дней назад. Сделано это было в соответствии с обещаниями президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому.





По словам Лекорню, Франция также продолжит поставлять ракеты Mistral для противовоздушной обороны. Глава французского оборонного ведомства отметил, что Париж будет и дальше помогать Киеву, это позволит украинским властям рассмотреть некоторые «политические решения».





Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве выступил за то, чтобы ВСУ получили право атаковать объекты на российской территории.