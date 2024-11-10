Минобороны: С утра уничтожено 70 беспилотников над шестью российскими регионами

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников 10 ноября в период с 7.00 до 10.00 мск, сообщили в Минобороны России.





Уточняется, что 34 дронов было сбито над Московской областью. Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников. По семь БПЛА были ликвидированы над Орловской и Калужской областями. Еще шесть дронов были сбиты ПВО над Курской областью и два — над Тульской.





Губернатор Калужской область Владислав Шапша сообщил, что в результате атаки беспилотника загорелись три гаража в городе Сосенский Козельского района. Глава региона отметил, что пожар ликвидировали, пострадавших нет.





Власти Орловской и Тульской областей заявили, что пострадавших и повреждений из-за атаки БПЛА нет. Губернаторы Брянской и Курской областей о последствиях не сообщали.





Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после падения беспилотников в городском округе Раменский загорелись два частных дома. От осколков 52-летняя пострадала женщина. Она находится в реанимации в состоянии средней тяжести.