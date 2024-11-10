МК: Умер пресс-секретарь певца SHAMAN

Пресс-секретарь певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский скончался, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».





По данным канала, вечером 9 ноября в квартире на проспекте Мира в Москве Коробков-Землянский начал внезапно задыхаться. Его супруга вызвала бригаду скорой помощи, но медикам не удалось его спасти.





Канал отмечает, что причина смерти пресс-секретаря устанавливается. Позже РИА Новости подтвердило информацию о его смерти, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.





Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он работал на Первом канале и был пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова. С 2022 года представлял в СМИ интересы Ярослава Дронова.