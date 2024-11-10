Гладков: Мужчина оказался под завалами дома в Белгородской области, дважды атакованного украинскими беспилотниками

Мирный житель города Шебекино Белгородской области оказался под завалами многоэтажного дома, дважды атакованного дронами ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Гладков посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. По словам главы региона, он сам стал свидетелем атаки дронов.





Первый беспилотник врезался в дом на уровне четвертого этажа, затем последовала вторая атака. После нее произошло обрушение потолочной плиты, в результате чего под завалами оказался мирный житель.





На место прибыли сотрудники МЧС. Жильцов атакованного дома эвакуируют, для них развернули пункты временного размещения, рассказал губернатор Белгородской области.





Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за прошедшие сутки погиб мирный житель и еще семь получили ранения. Всего по Белгородской области украинские военные за сутки выпустили более 50 снарядов.