ТАСС: Причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN могла быть сердечная недостаточность

Острая сердечно-сосудистая недостаточность, предварительно, могла стать причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских спецслужбах.





Коробков-Землянский умер в Москве. Тело журналиста обнаружила его жена, пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.





Отмечается, что телесных повреждений у него не обнаружили. Собеседник агентства добавил, что по факту смерти Коробкова-Землянского проводится проверка.





Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Краснодарском крае, указывает ТАСС. В 2007 году переехал в Москву и работал на Первом канале. С 2015-го по 2017 год журналист был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.