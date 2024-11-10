Мужчина, оказавшийся под завалами дома в Шебекино, погиб

Мужчина, находившийся под завалами многоэтажного дома в Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





Тело мужчины из-под завалов извлекли спасатели и бойцы самообороны, уточнил губернатор. Всех жителей поврежденного дома отселили.





По данным Гладкова, в пункте временного размещения сейчас находятся четыре человека. Остальные уехали к родственникам. Кроме того, женщину, которой требуется особый уход, доставили в больницу.





Ранее глава региона сообщал, что украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино, из-за чего произошло обрушение потолочной плиты. Под завалами оказался мужчина. Всех остальных жильцов эвакуировали.