Пять человек пострадали в Подмосковье из-за атаки беспилотников

В результате падения обломков беспилотников, сбитых в Подмосковье, ранения получили пять человек, сообщили в Минобороны.





По данным военного ведомства, в Раменском городском округе было уничтожено и подавлено 34 украинских беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах региона загорелись четыре дома.





Всего, по данным Минобороны, над регионами России 10 ноября было сбито 84 беспилотных летательных аппарата.





Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев уточнил, что три человека пострадали в деревне Становое и еще двое — в деревне Жуково. Госпитализировали женщину с ожогами лица, остальным врачи оказали помощь на месте.