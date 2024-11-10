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В Брянской области подросток был ранен в результате атаки беспилотника
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Его доставили в детскую больницу undefined
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В Брянской области подросток был ранен в результате атаки беспилотника

Его доставили в детскую больницу

Подросток получил осколочное ранение стопы в результате падения беспилотного летательного аппарата в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.


После оказания неотложной помощи подростка отправили в детскую больницу. В настоящее время состояние юноши удовлетворительное, рассказал глава региона.


Он добавил, что всего в области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито два беспилотника. После атаки БПЛА были частично повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.


Ранее Богомаз сообщал, что в результате атаки дронов в Брянске загорелись нежилые строения. Также он заявил, что за прошедшие сутки над регионом было сбито 14 беспилотников.

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#ранение #брянская область #александр богомаз #подросток
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