В Брянской области подросток был ранен в результате атаки беспилотника

Подросток получил осколочное ранение стопы в результате падения беспилотного летательного аппарата в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.





После оказания неотложной помощи подростка отправили в детскую больницу. В настоящее время состояние юноши удовлетворительное, рассказал глава региона.





Он добавил, что всего в области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито два беспилотника. После атаки БПЛА были частично повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.





Ранее Богомаз сообщал, что в результате атаки дронов в Брянске загорелись нежилые строения. Также он заявил, что за прошедшие сутки над регионом было сбито 14 беспилотников.