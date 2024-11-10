Работающий в зоне СВО итальянский журналист попросил Путина о российском гражданстве

Итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди, работающий в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обратился с просьбой предоставить ему российское гражданство к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает агентство International Reporters (IR), на которое работает журналист.





По словам Лучиди, Европейский союз собирается ввести против него санкции. Агентство со ссылкой на письмо журналиста к президенту РФ уточняет, что получение российского гражданства помогло бы ему избежать ограничений и продолжить работу репортером, не опасаясь политического давления.





Журналист боится вернуться на родину, поскольку полиция может изъять у него итальянский паспорт. Об этом Лучиди рассказал ТАСС. По словам журналиста, несколько итальянских СМИ называют его «агентом Кремля», утверждая, что ему платят в криптовалюте. Он это отрицает.





Лучиди освещает события в зоне проведения спецоперации с 2022 года, сообщает НТВ. Он готовил материалы в Донбассе и Крыму.