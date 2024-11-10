Протоирей Ткачев заявил, что не писал донос на задержанного прихожанина

Протоирей и настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах Андрей Ткачев отрицает, что написал донос на задержанного в церкви прихожанина. Об этом пишет издание «Подъем».





По словам священника, прихожанина задержали за неподобающее поведение во время богослужения. Ткачев подчеркнул, что он в это время «служил службу, на улицу не выходил и ничего не писал».





Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о задержании мужчины в московской церкви. Задержанный обвинил Ткачева в том, что тот написал на него донос из-за антивоенных взглядов. По словам мужчины, он говорил настоятелю: «Не убий и не возжелай дома ближнего своего».





Утверждается, что задержанного доставили в ОВД по Басманному району. «Подъем» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД пишет, что у правоохранителей нет информации об этом инциденте.