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The Washington Post: Трамп позвонил Путину и обсудил конфликт на Украине
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Издание утверждает, что американский политик попросил российского президента не идти на эскалацию undefined
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The Washington Post: Трамп позвонил Путину и обсудил конфликт на Украине

Издание утверждает, что американский политик попросил российского президента не идти на эскалацию

Источники издания The Washington Post сообщают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп 7 ноября позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. По информации газеты, Трамп попросил Путина не идти на эскалацию на Украине.


Американский политик посоветовал российскому президенту не обострять ситуацию на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе, пишет издание.


Путин и Трамп якобы обсудили мирное сосуществование в Европе. Победивший на выборах президента республиканец выразил заинтересованность в следующих беседах с российским лидером, чтобы обсудить скорое разрешение конфликта на Украине, утверждают источники.


Собеседники The Washington Post добавили, что властям Украины сообщили о звонке Трампа Путину, украинские чиновники якобы не были против этого разговора.



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#путин #украина #трамп
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