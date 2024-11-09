Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что избранный президент США Дональд Трамп попытается положить конец украинскому конфликту, однако не в пользу Киева. Об этом сообщило издание Aktuality.sk.





Он подчеркнул, что Трамп попытается положить конец этому конфликту и заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку, вероятно, соглашение будет включать в себя передачу части украинской территории России или условие, что Украина не сможет стать членом НАТО в течение как минимум 20 лет.





По словам Павела, любое мирное соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено при участии нескольких сторон, включая Китай, Индию и Европу. Чешский президент подтвердил, что нынешняя ситуация в Донбассе складывается больше в пользу России.





Он отметил, что с самого начала Европа «делала недостаточно» и «начало военной поддержки было довольно медленным», что позволило России достичь значительного успеха. По его словам, западных поставок военной техники и финансов сейчас недостаточно для победы Украины.





7 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа обсуждает план по завершению конфликта на Украине. Якобы речь идет о заморозке линии боевого соприкосновения, отказе Киева от вступления в НАТО минимум на 20 лет.