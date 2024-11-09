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«Во время любовной сцены стали падать горящие головешки»: очевидица рассказала о пожаре в Хабаровском театре
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По словам зрителей, зал был почти полон undefined
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«Во время любовной сцены стали падать горящие головешки»: очевидица рассказала о пожаре в Хабаровском театре

По словам зрителей, зал был почти полон

Девушка, находившаяся в зале в момент пожара в Хабаровском краевом театре драмы, рассказала Daily Storm детали происшествия. По ее словам, эвакуация прошла без паники, «организовано встали, вышли, спокойно получили свои вещи в гардеробе».

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«Конечно, страх присутствовал, но все держались молодцом. А такой дым — это последствия тушения порошковыми огнетушителями. Больше расстроилась, что музыкальную комедию не посмотрела», — рассказала посетительница постановки.


Собеседница Daily Storm добавила, что люди не сразу поняли, что происходит, и сначала подумали, что это по сценарию.


8 ноября пожар произошел в Хабаровском краевом театре драмы во время спектакля «Авантюристы». Зрителей эвакуировали. Никто не пострадал.


В начале октября огонь уничтожил визитную карточку Дальнего Востока — краевой музыкальный театр. Местная жительница предположила, что инцидент мог случиться из-за непрофессионализма рабочих. 

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