«Во время любовной сцены стали падать горящие головешки»: очевидица рассказала о пожаре в Хабаровском театре

Девушка, находившаяся в зале в момент пожара в Хабаровском краевом театре драмы, рассказала Daily Storm детали происшествия. По ее словам, эвакуация прошла без паники, «организовано встали, вышли, спокойно получили свои вещи в гардеробе».
«Конечно, страх присутствовал, но все держались молодцом. А такой дым — это последствия тушения порошковыми огнетушителями. Больше расстроилась, что музыкальную комедию не посмотрела», — рассказала посетительница постановки.
Собеседница Daily Storm добавила, что люди не сразу поняли, что происходит, и сначала подумали, что это по сценарию.
8 ноября пожар произошел в Хабаровском краевом театре драмы во время спектакля «Авантюристы». Зрителей эвакуировали. Никто не пострадал.
В начале октября огонь уничтожил визитную карточку Дальнего Востока — краевой музыкальный театр. Местная жительница предположила, что инцидент мог случиться из-за непрофессионализма рабочих.