«Во время любовной сцены стали падать горящие головешки»: очевидица рассказала о пожаре в Хабаровском театре

«Конечно, страх присутствовал, но все держались молодцом. А такой дым — это последствия тушения порошковыми огнетушителями. Больше расстроилась, что музыкальную комедию не посмотрела», — рассказала посетительница постановки.





Собеседница Daily Storm добавила, что люди не сразу поняли, что происходит, и сначала подумали, что это по сценарию.





8 ноября пожар произошел в Хабаровском краевом театре драмы во время спектакля «Авантюристы». Зрителей эвакуировали. Никто не пострадал.





В начале октября огонь уничтожил визитную карточку Дальнего Востока — краевой музыкальный театр. Местная жительница предположила, что инцидент мог случиться из-за непрофессионализма рабочих.