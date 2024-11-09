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Путин присвоил композитору Пахмутовой звание Героя Труда
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Народной артистке СССР исполняется 95 лет undefined
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Путин присвоил композитору Пахмутовой звание Героя Труда

Народной артистке СССР исполняется 95 лет

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства. Указ об этом появился на портале правовых актов.


«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне — композитору, члену региональной общественной организации «Союз московских композиторов», — отмечается в документе.


9 ноября Пахмутова отмечает 95-летие. Советский и российский композитор, автор более 400 произведений, пианистка и общественный деятель родилась в 1929 году в поселке Бекетовка (ныне район Волгограда). Первые мелодии написала в трехлетнем возрасте. 


В 1984 году Пахмутова была удостоена звания народной артистки СССР, а в 1990-м ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 90-й юбилей музыканта наградили орденом Андрея Первозванного.

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#композитор #герой труда #александра пахмутова
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