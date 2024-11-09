Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом на вокзале в Кветте

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта», — говорится в тексте телеграммы.





Путин отметил, что Россия решительно осуждает случившееся как варварское преступление, в числе жертв которого оказались женщины и дети. Он подчеркнул: Москва рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание.





9 ноября на вокзале в Кветте на западе Пакистана прогремел взрыв. Теракт осуществил смертник около 08:25 по местному времени (06:25 мск) перед отправкой поезда Jaffar Express. В результате взрыва погибли не менее 24 человек, ранения получили свыше 50 жителей.





Ответственность за взрыв бомбы взяла на себя военизированная организация «Армия освобождения Белуджистана» (признана террористической в Великобритании, США, ЕС и КНР).