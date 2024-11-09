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Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом на вокзале в Кветте
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По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, свыше 50 ранены undefined
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Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом на вокзале в Кветте

По последним данным, по меньшей мере 24 человека погибли, свыше 50 ранены

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. 

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«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта», — говорится в тексте телеграммы. 


Путин отметил, что Россия решительно осуждает случившееся как варварское преступление, в числе жертв которого оказались женщины и дети. Он подчеркнул: Москва рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание. 


9 ноября на вокзале в Кветте на западе Пакистана прогремел взрыв. Теракт осуществил смертник около 08:25 по местному времени (06:25 мск) перед отправкой поезда Jaffar Express. В результате взрыва погибли не менее 24 человек, ранения получили свыше 50 жителей.


Ответственность за взрыв бомбы взяла на себя военизированная организация «Армия освобождения Белуджистана» (признана террористической в Великобритании, США, ЕС и КНР).

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